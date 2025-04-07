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Kasımpaşa - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Kasımpaşa - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

17:037/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kasımpaşa - Beşiktaş
Kasımpaşa - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.


Siyah-beyazlılar 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayarak haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Elan Ricardo, Bakhtiyor Zaynutdinov ile cezalı Semih Kılıçsoy takımını yalnız bırakacak.


KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa:
A.Gianniotis, K.Piatkowski, N.Opoku, Yasin, J.Espinoza, H.Hajradinovic, Gökhan, Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, Fall.
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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