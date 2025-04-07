Kasımpaşa - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayarak haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Elan Ricardo, Bakhtiyor Zaynutdinov ile cezalı Semih Kılıçsoy takımını yalnız bırakacak.