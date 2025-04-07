Süper Lig'de VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçının Video Asistan Hakem'i (VAR), İspanyol Javier Iglesias Villanueva oldu.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kasımpaşa - Beşiktaş maçının Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Javier Iglesias Villanueva oturacak.
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
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