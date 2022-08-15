Kasımpaşa-Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesi ile kapanacak.

Ev sahibi Kasımpaşa ligin ilk haftasında bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup olurken de lige kötü bir başlangıç yapmış oldu. Konuk ekip Fenerbahçe de Kadıköy'de HangiKredi Ümraniyespor'u konuk ederken, karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Zevkli ve çekişmeli geçmesi muhtemel bu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Kasımpaşa'nın 11'i;

Ertuğrul, Graovac, Hasan Emre, Hadergjonaj, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric, Hajradinvoc, Fall, Celina, Bahoken.

Fenerbahçe'nin 11'i;