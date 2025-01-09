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Kasımpaşa - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

Kasımpaşa - Fenerbahçe || Canlı izle - Canlı sonuç

16:599/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kasımpaşa - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.


KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Berkay Muratoğlu, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Çağlar, Yusuf, Levent, Amrabat, Mert Hakan, İrfan Can, Szymanski, Cengiz, Cenk.


KASIMPAŞA - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE CANLI SKOR


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR SONUÇLARI


#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Ziraat Türkiye Kupası

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