Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Berkay Muratoğlu, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Çağlar, Yusuf, Levent, Amrabat, Mert Hakan, İrfan Can, Szymanski, Cengiz, Cenk.