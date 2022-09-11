ÖZET | Kasımpaşa - Galatasaray: 2-3

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım geriden gelerek 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Bafetimbi Gomis ile 50 ve 69. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 16. dakikada Stephane Bahoken ve 90. dakikada Sadık Çiftpınar attı.

Alınan bu 3 puanla birlikte Galatasaray puanını 13'e yükseltti. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Galatasaray gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Kerem Aktürkoğlu ve Gomis'in gol sevinci.

Kasımpaşa-Galatasaray maç özeti

İlk dakikada Yunus Akgün'ün sağdan ortasında arka direkte Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

14. dakikada yaklaşık 25 metreden kazanılan faulü Eysseric kullandı. Bu oyuncunun doğrudan kaleye vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Bahoken ağları havalandırdı: 1-0.

20. dakikada Galatasaray beraberliği buldu. Kasımpaşa ceza sahasında baskı kuran sarı-kırmızılılarda top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Yunus Akgün'e geldi. Bu oyuncu bir rakibini çalımlayarak yerden kale sahasına gönderdiği topu arka direkteki Gomis ağlara gönderdi: 1-1.

29. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda top direkten döndü.

35. dakikada Celina'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Tirpan'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu Muslera son anda kornere tokatlayabildi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

49. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Oliveira'nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2. REKLAM 67. dakikada Boey'un pasıyla altıpas önünde topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrılmasına rağmen dengesini kaybederek yere düştü. Fransız futbolcunun yerdeyken vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.

69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 25 metreden çıkardığı sert şutta top ağlara gitti: 1-3.

90. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan Aytaç Kara'nın kullandığı kornere altıpasta yükselen Sadık Çiftpınar kafayla topu ağlara yolladı: 2-3.

90+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul, topun ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa-Galatasaray maçının özetini izle

Kasımpaşa-Galatasaray maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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