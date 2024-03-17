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Spor

Kasımpaşa-Galatasaray

Lider Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

14:55 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:01 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.


Maçın 11'leri

Kasımpaşa:
Andreas, Yasin, Porozo, Omerou, Winck, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa
Galatasaray:
Muslera, Köhn, Berkan, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi





#Süper Lig
#Galatasaray
#Kasımpaşa
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