Kasımpaşa-Galatasaray

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Maçın 11'leri
Kasımpaşa:
Andreas, Yasin, Porozo, Omerou, Winck, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa
Galatasaray:
Muslera, Köhn, Berkan, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi
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1 saat önce