Kasımpaşa'da 3 yerli bilmecesi: 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktılar?

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Galartasaray'ı konuk etti. Mücadelede ilk 11'ler belli olduktan sonra bir detay, futbolseverlerin gözünden kaçmadı.
Kasımpaşa Galatasaray maçına 2 yerli oyuncu ile mi çıktı?
Kasımpaşa, Galatasaray maçına; Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken 11 ile çıktı. Süper Lig statüsüne göre takımlar, ilk 11'de 3 yerli oyuncu bulundurmak zorunda. İlk bakışta Kasımpaşa'nın kadrosunda 2 yerli oyuncu bulundurduğu iddia edildi. Fakat bir detay daha sonra ortaya çıktı.
- Kasımpaşa forması giyen Belçika doğumlu Mickaël Tirpan'ın babası Türk. 28 yaşındaki oyuncu henüz herhangi bir milli takımın formasını giymediği için yerli statüsünde oynayabiliyor. Yani Kasımpaşa maça 3 yerli oyuncu kuralını uygulayarak çıktı.