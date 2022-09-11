Kasımpaşa'da 3 yerli bilmecesi: 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktılar? Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin ilk 11'leri belli olduktan sonra Kasımpaşa'nın, mücadeleye 3 yerli oyuncu yerine 2 yerli oyuncu ile çıktığı iddia edildi. Fakat detay daha sonra ortaya çıktı. Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki yerli oyuncu bilmecesi ile ilgili detayı haberimizde bulabilirsiniz.

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