Spor Kasımpaşada 3 yerli bilmecesi 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktılar?
FUTBOL FUTBOL

Kasımpaşa'da 3 yerli bilmecesi: 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktılar?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin ilk 11'leri belli olduktan sonra Kasımpaşa'nın, mücadeleye 3 yerli oyuncu yerine 2 yerli oyuncu ile çıktığı iddia edildi. Fakat detay daha sonra ortaya çıktı. Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki yerli oyuncu bilmecesi ile ilgili detayı haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa Galatasaray maçına 2 yerli oyuncu ile mi çıktı?
Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Galartasaray'ı konuk etti. Mücadelede ilk 11'ler belli olduktan sonra bir detay, futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

Kasımpaşa Galatasaray maçına 2 yerli oyuncu ile mi çıktı?

Kasımpaşa, Galatasaray maçına; Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken 11 ile çıktı. Süper Lig statüsüne göre takımlar, ilk 11'de 3 yerli oyuncu bulundurmak zorunda. İlk bakışta Kasımpaşa'nın kadrosunda 2 yerli oyuncu bulundurduğu iddia edildi. Fakat bir detay daha sonra ortaya çıktı.

  • Kasımpaşa forması giyen Belçika doğumlu Mickaël Tirpan'ın babası Türk. 28 yaşındaki oyuncu henüz herhangi bir milli takımın formasını giymediği için yerli statüsünde oynayabiliyor. Yani Kasımpaşa maça 3 yerli oyuncu kuralını uygulayarak çıktı.

Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor
SPOR
Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor

Kasımpaşa-Galatasaray

Kasımpaşa-Galatasaray

Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Sivasspor sahasında İstanbulspor ile berabere kaldı.
5te 5 yaptı

5'te 5 yaptı

​Real Madrid evinde rahat kazandı.
En pahalı 11

En pahalı 11

Transfer dönemi kapandı: Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu.
Erteleme kararı çıktı

Erteleme kararı çıktı

Güvenlik zorlukları nedeniyle, Rangers-Napoli maçı bir gün ertelendi.
İki yıldız <br>kadroda yok

İki yıldız
kadroda yok

​Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor.
'Tüm sahayı geçti <br>90'a astı'

'Tüm sahayı geçti
90'a astı'

Federico Valverde'den muhteşem gol.
Bernabeu'da attı

Bernabeu'da attı

​Vedat Muriqi, Real Madrid filelerini havalandırdı.
Bir puan Merih'ten

Bir puan Merih'ten

​Merih Demiral'ın attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Rennes hazırlıkları<br>sürüyor

Rennes hazırlıkları
sürüyor

Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
Hocalığa <br>geri dönüyor

Hocalığa
geri dönüyor

Volkan Demirel için sürpriz iddia.
Maçın <br>saati değişti

Maçın
saati değişti

Adana Demirspor-​Trabzonspor maçına saat ayarı.
'F.Bahçe'nin ceza <br>alacağına eminim'

'F.Bahçe'nin ceza
alacağına eminim'

​Dinamo Kiev başkanından şaşırtan açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.