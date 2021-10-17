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İstanbul'da kazanan Göztepe

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanda geriden gelerek Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Kasımpaşa'nın 3 puan hasreti ise 7 maça çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Göztepeli futbolcuların galibiyet sevinçleri

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı ve 4 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Kasımpaşa'nın 3 puan hasreti ise 7 maça çıkmış oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Adis Jahovic ve 86. dakikada David Tijanic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 51. dakikada Yusuf Erdoğan attı.

Alınan bu sonucun ardından Göztepe puanını 8'e yükseltti. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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