Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

Spor

Kayserispor sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla GZT Giresunspor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.