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Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kosovalı orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı.

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Haber Merkezi İHA
Kasımpaşa, Loret Sadiku ile yollarını ayırdı
Loret Sadiku

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 6 sezondur kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Lorent Sadiku ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Mersin'den transfer edilmişti

Kosova’nın Priştine şehrinde doğan defansif orta saha oyuncusu Lorent Sadiku, 2016-2017 sezonunda Mersin İdman Yurdu’ndan Kasımpaşa’ya transfer olmuştu.

  • Paşa’da toplam 147 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Kosovalı futbolcu bu sezon ise 11 maçta görev aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
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