Kasımpaşa Rize karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u Kevin Varga ve Alan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip, bu sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi Kasımpala 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kevin Varga ve 59. dakikada Alan kaydetti. Mücadelenin 88. dakikasında Kasımpaşa'dan Anıl Koç direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 3'e yükseltirken, Rizespor ise henüz puanla tanışamadı. Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
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