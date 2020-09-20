Kasımpaşa Rize karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi Kasımpala 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kevin Varga ve 59. dakikada Alan kaydetti. Mücadelenin 88. dakikasında Kasımpaşa'dan Anıl Koç direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 3'e yükseltirken, Rizespor ise henüz puanla tanışamadı. Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Sivasspor geriden geldi, kazanmayı bildi Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele kırmızı-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.İlk yarıda gol sesi çıkmadı32. dakikada Rashad'ın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.39. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Samassa topu çelerek uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Erzurumspor öne geçti70. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içinde kafayı vuran Novikovas, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın ellerinin arasından ağlarla buluşturdu: 1-0.Gradel direğe takıldı74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.Kone eşitliği sağladı82. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuran Kone topu ağlara gönderdi: 1-1. Yeni transfer Gradel 3 puanı getirdi 86. dakikada konuk ekip öne geçti. Gelişen atakta ceza sahasının sol çaprazında dar açıdan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti. Başkentte kazanan yokDenizli'de kazanan çıkmadı







