Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kasımpaşa'da Burak Yılmaz'la ilgili karar verildi

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz'la ilgili karar verildi

12:2314/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımının başında yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, takımının başında yer aldı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz ile yola devam edilme kararı alındı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek genç teknik adam ile ilgili, "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.


Sezona Bellona Kayserispor'un başında giren Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple 6 maçta üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Şubat ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'deki 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.


Ligin 22. haftası öncesinde 28 puanla 8. sırada yer alan Kasımpaşa, Yılmaz yönetiminde sezonu 47 puanla 10. sırada bitirdi.



#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Burak Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS 2025 SINAV SÜRESİ: LGS sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?