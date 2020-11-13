Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adamını buldu. İstanbul ekibi, takımın başına İrfan Buz’u getirdi.

Konuyla ilgili lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.

53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı.

Samet Aybaba'nın ilk icraatı: Kaptanı değiştirdi Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Aybaba, Kayserispor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlar ve bazı bireysel sorunlar var. Bunları çözmeye başladık. Ligin daha başındayız" diye konuştu."Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım"Takım içi organizasyonlarla ilgili de bazı değişiklikler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu değişikliklere kaptanlık değişimiyle başladıklarını söyledi.Aybaba, "Bugün kaptan Hasan Hüseyin Acar'la görüştüm ve üzerindeki baskının takım kaptanlığından olup olmadığını sordum. Kendisi de gayet samimi bir şekilde baskının kaptanlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun ardından Cristian Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım" dedi. "Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz"Takımından ve oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:"Hızlı bir şekilde sonuç almamız lazım. Daha önce göreve geldiğimde burada çok zorlu bir takım vardı. 7-8 kez soyunma odası toplantısı yapmamıza rağmen hiçbir sorunu çözemedik. Bu gelişimde hiçbir oyuncu benim odama gelmedi. Çünkü kulüp toparlanmış ve oyuncuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş. Şimdi iyi oyuncularımız, genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bunların hepsinden faydalanarak Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz."Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor



