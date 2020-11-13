Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İrfan Buz ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Haber MerkeziİHA
Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adamını buldu. İstanbul ekibi, takımın başına İrfan Buz’u getirdi.
Konuyla ilgili lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı.
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