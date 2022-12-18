Spor 2022 FIFA Dünya Kupasının kapanış töreni düzenlendi
FUTBOL FUTBOL

2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi

Dünya Kupası'nda 28 gün süren 63 maçlık maratonun ardından Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final mücadelesi öncesinde, Lusail Stadı'nda resmi kapanış töreni gerçekleştirildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Katardaki Dünya Kupasında kapanış töreni düzenlendi: Kimler sahne aldı?
Dünya Kupası finali Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanıyor.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kapanış töreni düzenlendi

88 bin kişilik statta, saat 16.30'da başlayan kapanış seremonisi final mücadelesi öncesi oyuncuların ısınması ve karşılaşmanın hazırlıkları için 15 dakika sürdü.

"Farklılıklar arasında köprü kurmayı" amaçlayan seremonide, Nijerya asıllı ABD'li sanatçı Davido, "Better Together", Porto Rikolu Ozuna da FIFA'nın turnuva için hazırladığı resmi şarkıları arasında yer alan "Arhbo" ile tribünleri dolduran binlerce taraftara eğlenceli dakikalar yaşattı.

2022 Dünya Kupası'na ünlü akını
FOTOĞRAF 10
Title
Katarda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı.
Title
Turnuvanın en büyük stadı Lusailde oynanan mücadeleye hem siyasiler hem de ünlü futbolcular akın etti. İşte final maçını izlemeye gelen kişiler.
Title
Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani,
Title
Fransa Başkanı Emmanuel Macron
Title
Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani,
Title
Marco Materazzi, Francesco Totti, Roberto Carlos, Cafu
Title
Paul Pogba
Title
Cafu ve Robbie Keane
Title
Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Fransa Başkanı Emmanuel Macron
Title
Marco Materazzi, Francesco Totti ve Roberto Carlos
2022 Dünya Kupası'na ünlü akını
2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi. Arjantin ile Fransa arasında oynanan final mücadelesine dünyaca ünlü yıldızlar ve siyasiler akın etti.

Fas asıllı Kanadalı şarkıcı Nora Fatehi de Lusail Stadı'na final heyecanını yaşamak için gelen sporseverleri eğlendiren bir başka isim oldu. Fatehi, turnuvanın resmi şarkılarından "Light The Sky"ı, Balqees, Rahma Riad ve Manal ile birlikte seslendirdi.

CANLI | Arjantin-Fransa
SPOR
CANLI | Arjantin-Fransa

Benzema'dan Macron'a ret
SPOR
Benzema'dan Macron'a ret

Messi bir rekora daha yakın
SPOR
Messi bir rekora daha yakın
Arjantin-Fransa

Arjantin-Fransa

​Dünya Kupası finalinin canlı anlatımı için tıklayınız.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Di Maria, attığı gol sonrasında ağladı
Rekorların adamı

Rekorların adamı

Messi finalde Fransa'ya attığı golle bir ilki daha başardı.
Sert tavırlarıyla dikkat çekti

Sert tavırlarıyla dikkat çekti

​Dünya Kupası finalinde hakem oyuncuları sık sık uyarıyor.
2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını

2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını
2. Lig maçı <br>tatil edildi

2. Lig maçı
tatil edildi

​Çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tamamlanamadı.
Teklifini reddetti

Teklifini reddetti

Karim Benzema'dan Emmanuel Macron'u şoke eden cevap.
'Sezon sonuna <br>kadar burada'

'Sezon sonuna
kadar burada'

​Erol Bilecik'ten Jorge Jesus açıklaması.
Fizyoterapistlerle yoğun mesai

Fizyoterapistlerle yoğun mesai

Sakatlığı bulunan Icardi'nin rehabilite süreci sürüyor.
'Türk futbolunun <br>yüz karasıdır'

'Türk futbolunun
yüz karasıdır'

​Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme.
Southgate açıklaması

Southgate açıklaması

Kupada Fransa'ya elenen İngiltere'den Southgate açıklaması geldi.
'Nasibimizde <br>varsa geleceğiz'

'Nasibimizde
varsa geleceğiz'

​Batuhan Karadeniz transfer sinyali verdi.
Trabzonspor'un <br>borcu belli oldu

Trabzonspor'un
borcu belli oldu

​Bordo-mavili kulübün genel kurul toplantısında açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.