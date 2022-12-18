2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kapanış töreni düzenlendi

88 bin kişilik statta, saat 16.30'da başlayan kapanış seremonisi final mücadelesi öncesi oyuncuların ısınması ve karşılaşmanın hazırlıkları için 15 dakika sürdü.

Fatih Terim: "Finali, Messi'nin kazanmasını istiyorum"#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pJ3KoelszU — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

"Farklılıklar arasında köprü kurmayı" amaçlayan seremonide, Nijerya asıllı ABD'li sanatçı Davido, "Better Together", Porto Rikolu Ozuna da FIFA'nın turnuva için hazırladığı resmi şarkıları arasında yer alan "Arhbo" ile tribünleri dolduran binlerce taraftara eğlenceli dakikalar yaşattı.

FOTOĞRAF 10 Katarda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Turnuvanın en büyük stadı Lusailde oynanan mücadeleye hem siyasiler hem de ünlü futbolcular akın etti. İşte final maçını izlemeye gelen kişiler. Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Fransa Başkanı Emmanuel Macron Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Marco Materazzi, Francesco Totti, Roberto Carlos, Cafu Paul Pogba Cafu ve Robbie Keane Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Fransa Başkanı Emmanuel Macron Marco Materazzi, Francesco Totti ve Roberto Carlos 2022 Dünya Kupası'na ünlü akını 2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi. Arjantin ile Fransa arasında oynanan final mücadelesine dünyaca ünlü yıldızlar ve siyasiler akın etti. BiP'te paylaş

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Fas asıllı Kanadalı şarkıcı Nora Fatehi de Lusail Stadı'na final heyecanını yaşamak için gelen sporseverleri eğlendiren bir başka isim oldu. Fatehi, turnuvanın resmi şarkılarından "Light The Sky"ı, Balqees, Rahma Riad ve Manal ile birlikte seslendirdi.

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