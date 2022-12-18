2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kapanış töreni düzenlendi
88 bin kişilik statta, saat 16.30'da başlayan kapanış seremonisi final mücadelesi öncesi oyuncuların ısınması ve karşılaşmanın hazırlıkları için 15 dakika sürdü.
Fatih Terim: "Finali, Messi'nin kazanmasını istiyorum"#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pJ3KoelszU
Fatih Terim: "Finali, Messi'nin kazanmasını istiyorum"#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pJ3KoelszU— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022
"Farklılıklar arasında köprü kurmayı" amaçlayan seremonide, Nijerya asıllı ABD'li sanatçı Davido, "Better Together", Porto Rikolu Ozuna da FIFA'nın turnuva için hazırladığı resmi şarkıları arasında yer alan "Arhbo" ile tribünleri dolduran binlerce taraftara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Fas asıllı Kanadalı şarkıcı Nora Fatehi de Lusail Stadı'na final heyecanını yaşamak için gelen sporseverleri eğlendiren bir başka isim oldu. Fatehi, turnuvanın resmi şarkılarından "Light The Sky"ı, Balqees, Rahma Riad ve Manal ile birlikte seslendirdi.