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Kadir Has Stadyumu'nun adı değişiyor

Kayserispor'un iç saha maçlarını oynadığı Kayseri Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor. Stadın yeni adı RHG Enertürk Enerji olacak.

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Haber Merkezi İHA
Kayseri Kadir Has Stadının yeni ismi ne oldu?
Stadyum, 32 bin 864 kişi kapasiteye sahip

8 Mart 2009’da kapılarını açan Kayseri Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor.

13 yıldır Kadir Has ismini taşıyan stadın yeni adı RHG Enertürk Enerji Stadı olacak.

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde kurulan RHG Enertürk Enerji araç şarj istasyonu, 32 bin 864 kapasiteli stadın isim sponsoru olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Anadolu Holding ve Kayserispor arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı.

Önümüzdeki günlerde lansman gerçekleştirileceği ve stadın ismi 3 yıllığına RHG Enertürk Enerji Stadyumu olarak anılacağı öğrenildi.

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