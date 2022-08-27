Kadir Has Stadyumu'nun adı değişiyor

Spor

Nelsson için çılgın telif

İspanyol ekibi Sevilla’nın radarındaki Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Nelsson için Premier Lig’den Wolverhampton da devreye girdi. İngilizlerin, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 20 milyon Sterlin’i gözden çıkardığı ifade edildi.