Sezonun flaş takımı Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında küme hattından çıkma mücadelesi veren Pendilspor'u ağırladı. RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaysrispor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1. dakikasında Bahoken attı.
Senegalli futbolcu Thiam bu seoznki gol sayısını 10'a yükseltti.
Recep Uçar yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükseltti. Portekizli teknik adam Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendispor ise 13 puanda kaldı.