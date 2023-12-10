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Spor

Kayserispor-Pendikspor: 2-0

Kayserispor, Süper Lig'de konuk ettiği Pendkspor'u iki golle geçti. Kayserispor-Pendikspor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

18:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 18:01 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Boa Morte'nin asisti ve Thiam'ın gol vuruşu
Boa Morte'nin asisti ve Thiam'ın gol vuruşu

Sezonun flaş takımı Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında küme hattından çıkma mücadelesi veren Pendilspor'u ağırladı. RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Kaysrispor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1. dakikasında Bahoken attı.


Senegalli futbolcu Thiam bu seoznki gol sayısını 10'a yükseltti.


Recep Uçar yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükseltti. Portekizli teknik adam Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendispor ise 13 puanda kaldı.


Kayserispor 2-0 Pendikspor maç özetini izlemek için




#Süper Lig
#Kayserispor
#Pendikspor
44 dakika önce
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