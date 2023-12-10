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Spor

İstanbulspor-Alanyaspor: 0-1

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u tek golle mağlup etti. İstanbulspor-Alanyaspor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:33 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:38 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Maçtan ikili mücadeleler
Maçtan ikili mücadeleler

Süper Lig'in 15. haftasında son iki sırada yer alan takımlar İstanbulspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 90. dakikada penaltıdan Joao Novais kaydetti. Turuncu-yeşillilerin 29. dakikada buduğu gol ise Sergio Cordova ile bulduğu gol ise Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden gelen uyarı sonrası el olduğu gerekçesiyle iptal edildi.


Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor bu galibiyetin ardından puanını 14'e yükseltti. Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor'un puanı ise 8'de kaldı.


İstanbulspor 0-1 Alanyaspor maç özetini izlemek






#Süper Lig
#İstanbulspor
#Alanyaspor
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