Süper Lig'in 15. haftasında son iki sırada yer alan takımlar İstanbulspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 90. dakikada penaltıdan Joao Novais kaydetti. Turuncu-yeşillilerin 29. dakikada buduğu gol ise Sergio Cordova ile bulduğu gol ise Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden gelen uyarı sonrası el olduğu gerekçesiyle iptal edildi.