Süper Lig'in 15. haftasında son iki sırada yer alan takımlar İstanbulspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 90. dakikada penaltıdan Joao Novais kaydetti. Turuncu-yeşillilerin 29. dakikada buduğu gol ise Sergio Cordova ile bulduğu gol ise Video Yardımcı Hakem Sistemi'nden gelen uyarı sonrası el olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor bu galibiyetin ardından puanını 14'e yükseltti. Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor'un puanı ise 8'de kaldı.