Süper Lig'in 35.haftasında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 8. dakikasında Erencan Yardımcı'nın kaydettiği golle öne geçen Alanyaspor, 16. dakikada yine Erencan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı.





İlk 45 dakika Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Efthimis Koulouris konuk ekibin üçüncü golünü 65. dakikada kaydetti. Alanyaspor'da Balkovec, 90+3'teki golüyle skoru belirledi.









Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor, Kayserispor galibiyetiyle ligde iki maç sonra kazandı. Kayserispor ligde 2 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.





Alanyaspor aldığı galibiyetle puanını 41 yaptı. Kayserispor ise 49 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Alanyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Kayserispor-Alanyaspor maç özeti

8. dakikada kaleci Runarsson’un uzun gönderdiği pasla topla buluşan Erencan’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Fer’in savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Erencan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

32. dakikada sol kanttan Kemen’in ortasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle yumuşatan Thiam’ın röveşatası direğin dibinden auta çıktı.

34. dakikada Efecan’ın sol kanata gönderdiği topla buluşan Doumbia’nın yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’te kaldı.

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Husseini’nin ceza sahası dışından sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Cardoso’nun şutunda kaleci Runarsson, uzak direğe doğru giden topu kornere çelmeyi başardı.

58. dakikada Cardoso’nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mane’nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

65. dakikada kaleci Cenk’in uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kazanan Doumbia, sol kanattan ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi. Koulouris meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-3

80. dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mensah’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson’da kaldı.

84. dakikada Karimi’nin ortasında topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

90+3. dakikada Pereira’nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Balkovec’in, ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4







