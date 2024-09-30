Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kayserispor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Siyah-beyazlılarda Al Musrati, Necip sakatlıkları, Masuaku cezası ve Svensson hastalığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Kayserispor'da ise Uzodimma ve Hosseini sakatlıkları nedeniyle takımı yalnız bırakacak.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER
Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon.
Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile