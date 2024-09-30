Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes ve 78, 90+1. dakikada Ciro Immobile (2) attı. Kayserispor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes ve 78, 90+1. dakikada Ciro Immobile (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 16'ya yükselterek 3. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 3 puanla 17. sırada kaldı.
Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı konuk edecek.