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Beşiktaş Kayseri'de üç golle kazandı |ÖZET

Beşiktaş Kayseri'de üç golle kazandı |ÖZET

22:0330/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Üç puanı üç golle aldı.
Üç puanı üç golle aldı.

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes ve 78, 90+1. dakikada Ciro Immobile (2) attı. Kayserispor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.


Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Gedson Fernandes ve 78, 90+1. dakikada Ciro Immobile (2) kaydetti.


Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 16'ya yükselterek 3. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 3 puanla 17. sırada kaldı.


Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı konuk edecek.


KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU


KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Kayserispor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Beşiktaş
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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