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Fenerbahçe Kayseri'de farklı kazandı

Fenerbahçe Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler aynı zamanda yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
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Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada Arda Güler attı.

Fenerbahçe maç fazlasıyla ikinci

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 56'ya yükseltirken, maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Kayserispor ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

5 maçtır kazanamıyor

Ligde son olarak sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, o maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmadan da sahadan puanla ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar 5 maçta, 5 mağlubiyet aldı.

  • Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
  • Ligde son olarak Kadıköy'de Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli takım bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe sadece Trabzonspor ile puanları paylaştı.
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Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
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