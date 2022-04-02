Fenerbahçe Kayseri'de farklı kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada Arda Güler attı.

Fenerbahçe maç fazlasıyla ikinci

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 56'ya yükseltirken, maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Kayserispor ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

5 maçtır kazanamıyor

Ligde son olarak sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, o maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmadan da sahadan puanla ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar 5 maçta, 5 mağlubiyet aldı.

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Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Ligde son olarak Kadıköy'de Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli takım bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe sadece Trabzonspor ile puanları paylaştı.



