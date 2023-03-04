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Spor

Kayserispor-Fenerbahçe maçında Lionel Carole hastaneye götürüldü

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında, Joshua King ile çarpışan Lionel Carole hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:19 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Carole'ün hastaneye götürüldüğü an

Carole'ün hastaneye götürüldüğü an

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 40. dakikasında sakatlanan Lionel Carole, ambulansla hastaneye götürüldü.


Kırık şüphesi var

Bir pozisyon esnasında Fenerbahçeli futbolcu Joshua King ile çarpışan Lionel Carole yerde kaldı. Yere düşerken yüzünü zemine çarpan Carole, kısa bir süre baygınlık geçirdi. Her iki oyuncu için de sağlık görevlileri sahaya davet edildi. Saha içerisinde yapılan müdahaleler sonrasında Joshua King oyuna devam ederken, Carole ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Yüzünü sert bir şekilde yere vuran Carole'ün, burnunda kırık şüphesi olduğu ve travma geçirme riski taşıdığı için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Carole yerine oyuna Anthony Uzodimma dahil oldu.


#Süper Lig
#Lionel Carole
#Kayserispor
#Fenerbahçe
8 dakika önce
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Kayserispor-Fenerbahçe maçında Lionel Carole hastaneye götürüldü
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