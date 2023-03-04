Kayserispor-Fenerbahçe maçında Lionel Carole hastaneye götürüldü

Bir pozisyon esnasında Fenerbahçeli futbolcu Joshua King ile çarpışan Lionel Carole yerde kaldı. Yere düşerken yüzünü zemine çarpan Carole, kısa bir süre baygınlık geçirdi. Her iki oyuncu için de sağlık görevlileri sahaya davet edildi. Saha içerisinde yapılan müdahaleler sonrasında Joshua King oyuna devam ederken, Carole ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.