Kayserispor-Fenerbahçe maçında Lionel Carole hastaneye götürüldü

Carole'ün hastaneye götürüldüğü an
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 40. dakikasında sakatlanan Lionel Carole, ambulansla hastaneye götürüldü.
Bir pozisyon esnasında Fenerbahçeli futbolcu Joshua King ile çarpışan Lionel Carole yerde kaldı. Yere düşerken yüzünü zemine çarpan Carole, kısa bir süre baygınlık geçirdi. Her iki oyuncu için de sağlık görevlileri sahaya davet edildi. Saha içerisinde yapılan müdahaleler sonrasında Joshua King oyuna devam ederken, Carole ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yüzünü sert bir şekilde yere vuran Carole'ün, burnunda kırık şüphesi olduğu ve travma geçirme riski taşıdığı için hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Carole yerine oyuna Anthony Uzodimma dahil oldu.