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Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

12:1122/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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VAR sistemi Türkiye'de 2018 yılından beri kullanılıyor.
VAR sistemi Türkiye'de 2018 yılından beri kullanılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre müsabakada VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş görev alacak.


VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak.
#Galatasaray
#Kayserispor
#Süper Lig

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