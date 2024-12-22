VAR sistemi Türkiye'de 2018 yılından beri kullanılıyor.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre müsabakada VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş görev alacak.
#Galatasaray
#Kayserispor
#Süper Lig