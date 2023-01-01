Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, maçı değerlendirdi.





"Maalesef 3 oyuncu kaybettik"

Stadın zemini ve hakem hakkında konuşan Şenol Güneş, "Bugün hem rakibi, hem hakemi, hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık. Maalesef 3 oyuncu kaybettik. Oyuncunun yanlış bir hareketi varsa katılırım ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyonu da görmek lazım. Başka gösterilmeyen kartlar. Bunları çok görüyoruz" dedi.





"Onlara da sarı kart göster"

Saiss, Redmond ve Rosier'in gördüğü kartlar hakkında Güneş, "Biz bugün 3 oyuncumuzu kaybettik. Topa dokundu diye sarı kart. İlk pozisyonda sarı kart gösteriyorsan eğer, o kadar pozisyon var ki, onlara da sarı kart göster" şeklinde konuştu.





"Asla pes etmeyeceğiz"

Deneyimli teknik adam sahada gösterilen performans ile ilgili ise, "Şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta hala istenilen oyunu sağlamış değiliz. Galibiyetlere rağmen 'Bu bize yeter' demeyeceğiz. İyi kadro oluşturup sonuçları kovalayacağız. Zor bir dönem, çünkü geriden geliyoruz. Ancak asla vazgeçmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



