Spor Kayserispor maçı sonrasında isyan etti "Galatasarayın PAF takımında oynayamaz"
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Kayserispor maçı sonrasında isyan etti: "Galatasaray'ın PAF takımında oynayamaz"

Galatasaray'ın Kayserispor'a 3-0 yenildiği maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Levent Tüzemen, sarı kırmızılı futbolcu için çarpıcı bir çıkışta bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor maçı sonrasında isyan etti: Galatasarayın PAF takımında oynayamaz
Galatasaray

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçı değerlendirdi. Fatih Terim'in bir an önce toparlanması gerektiğini ifade eden Tüzemen, sarı kırmızılıların kadrosunda A takımda oynamayı hak etmeyen oyuncular olduğunu belirtti.

Tecrübeli yorumcu özellikle Yedlin'e tepki gösterdi. ABD'li futbolcunun yaptırdığı penaltıdaki el hareketine dikkat çeken Levent Tüzemen, 'O elin orada ne işi var. Bu nasıl bir penaltı yaptırmaktır! Haftalardır formsuz. Geldiğinden bu yana etkisiz. Galatasaray PAF takımında bile oynatmam' dedi.

  • Yedlin geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan transfer olmuştu.


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