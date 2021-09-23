Kayserispor maçı sonrasında isyan etti: "Galatasaray'ın PAF takımında oynayamaz"

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçı değerlendirdi. Fatih Terim'in bir an önce toparlanması gerektiğini ifade eden Tüzemen, sarı kırmızılıların kadrosunda A takımda oynamayı hak etmeyen oyuncular olduğunu belirtti.
Tecrübeli yorumcu özellikle Yedlin'e tepki gösterdi. ABD'li futbolcunun yaptırdığı penaltıdaki el hareketine dikkat çeken Levent Tüzemen, 'O elin orada ne işi var. Bu nasıl bir penaltı yaptırmaktır! Haftalardır formsuz. Geldiğinden bu yana etkisiz. Galatasaray PAF takımında bile oynatmam' dedi.
- Yedlin geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan transfer olmuştu.