TFF açıkladı: Kayserispor'un 3 puanı silindi

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde bazı kulüplere üçer puan silme cezası verildi.
Kayserispor'un 3 puanı silindi
TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi. TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 3 puan silme cezası verdiği takımlar;
▪️ Kayserispor
▪️ Denizlispor
▪️ Altay
▪️ Erzurumspor FK
▪️ Yeni Malatyaspor
▪️ Bayburt Özel İdare Spor
▪️ Balıkesirspor
▪️ Menemen FK
▪️ Serik Belediyespor
▪️ Somaspor
Kayserispor neden 3 puan silme cezası aldı?
- TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi."