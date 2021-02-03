Spor Kayserispor sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı
SÜPER LİG

Kayserispor sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasından bir kare
Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kayserispor 10 kişi kaldı

Kayserispor'un golünü 72. dakikada Anton Maglica kaydetti. Alanyaspor'un golünü ise 79. dakikada Tzavellas attı. Ayrıca mücadelenin 76. dakikasında Kayserispor'dan Sapunaru, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardında Kayserispor puanını 23'e, Alanyaspor ise 38 yükseltti.

Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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