Kayserispor sahasında Alanyaspor ile berabere kaldı

Gündem

Bakan Varank: Gündemi üretim ve ihracatta tutacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız." ifadelerini kullandı.