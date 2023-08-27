Kayserispor-Samsunspor
Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un galibiyet gollerini 18'de Anthony Uzodimma ile 38'de Mame Thiam kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'dan geldi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 5'e yükseltirken, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor ise 1 puanda kaldı.
Kayserispor-Samsunspor maç özeti
16. dakikada Thiam’ın sol çizgiden ceza sahasına gönderdiği topu alan Uzodimma, önünü boşaltarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Fofana’nın ortasında Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
27. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Ackah’ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.
33. dakikada korner atışında kaleci Bilal yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Taylan bekletmeden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Karimi’nin savunmanın arkasına attığı topa Carole topa kafayla dokundu. Kaleci Okan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
56. dakikada kalecinin savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sağ çaprazda önünde bulan Gökhan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
64. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, dar açıdan şutunu çekti ancak kaleci Okan ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.
66. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Karimi’nin kafa vuruşunda kaleci Okan topu çeldi.
75. dakikada Laura’nın savunmanın arkasın attığı topla buluşan Fofana kaleci ile karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Fofana’nın şutu az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada Schindler sağ kanattan ortaladı. Laura’nın kale çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Mane’nin ceza sahasına çevirdiği topa Thiam müsait pozisyonda dokunmadı.