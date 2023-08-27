|
Spor

ÖZET | Kayserispor-Samsunspor: 2-1

Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor-Samsunspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:16 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kayserispor-Samsunspor

Kayserispor-Samsunspor

Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un galibiyet gollerini 18'de Anthony Uzodimma ile 38'de Mame Thiam kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'dan geldi.


Bu sonuçla Kayserispor puanını 5'e yükseltirken, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

Kayserispor-Samsunspor maç özeti

GOL

16. dakikada Thiam’ın sol çizgiden ceza sahasına gönderdiği topu alan Uzodimma, önünü boşaltarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

GOL

21. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Fofana’nın ortasında Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

27. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Ackah’ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada korner atışında kaleci Bilal yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Taylan bekletmeden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

GOL

38. dakikada Karimi’nin savunmanın arkasına attığı topa Carole topa kafayla dokundu. Kaleci Okan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Thiam’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

56. dakikada kalecinin savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sağ çaprazda önünde bulan Gökhan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

64. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso, dar açıdan şutunu çekti ancak kaleci Okan ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

66. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Karimi’nin kafa vuruşunda kaleci Okan topu çeldi.

75. dakikada Laura’nın savunmanın arkasın attığı topla buluşan Fofana kaleci ile karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Fofana’nın şutu az farkla yandan auta çıktı.

81. dakikada Schindler sağ kanattan ortaladı. Laura’nın kale çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Mane’nin ceza sahasına çevirdiği topa Thiam müsait pozisyonda dokunmadı.



#Süper Lig
#Kayserispor
#Samsunspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 27 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)