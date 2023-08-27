Süper Lig'in 3.haftasında Kayserispor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un galibiyet gollerini 18'de Anthony Uzodimma ile 38'de Mame Thiam kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'dan geldi.