Kayserispor takımından taraftarlarına çağrı: "Şehrin kalbinde buluşalım"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile futbolcular, taraftarlarını Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları maça davet etti.

Joseph Attamah ise "Sahadaki en büyük gücümüz sizin desteğiniz olacak. Bizi desteklemeye devam edin." derken, Duckens Nazon ise "Haydi Kayseri, maça" çağırısında bulundu.