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Kayserispor takımından taraftarlarına çağrı: "Şehrin kalbinde buluşalım"

Kayserispor takımından taraftarlarına çağrı: "Şehrin kalbinde buluşalım"

22:449/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teknik direktör Sergej Jakirovic
Teknik direktör Sergej Jakirovic

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile futbolcular, taraftarlarını Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları maça davet etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile futbolcular, taraftarlarını Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları maça davet etti.


Jakirovic ile futbolcular, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.


Jakirovic, "Tüm taraftarlarımızı Kasımpaşa maçına davet ediyoruz." ifadeleriyle taraftarları stadyuma çağırdı.


Futbolculardan Ali Karimi, "Şehrin kalbinde buluşalım." ifadelerini kullandı.


Joseph Attamah ise "Sahadaki en büyük gücümüz sizin desteğiniz olacak. Bizi desteklemeye devam edin." derken, Duckens Nazon ise "Haydi Kayseri, maça" çağırısında bulundu.








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