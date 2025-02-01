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Kayserispor-Trabzonspor (CANLI)

Kayserispor-Trabzonspor (CANLI)

16:341/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Danylo Sikan Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.
Danylo Sikan Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanıyor.


Geçtiğimiz haftayı BAY geçen bordo-mavililer, ligde 25 puanla 10. sırada yer alıyor.


Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan, karşılaşmaya 11'de başladı.



İşte maçın 11'leri

Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
Trabzonspor:
Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza.

Maçın önemli dakikaları

9.dakikada Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şut direkten dışarı çıktı.


13.dakikada Karimi'nin yaptığı ortada Nazon, yakın mesafeden kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Uğurcan Çakır topu güçlükle kornere çeldi.


16.dakiakda Edin Visca'nın kullandığı kornerde Savic'in yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.


23.dakikada Edin Visca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.


39.dakikada Simon Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Bilal çizgi üzerinde güçlükle topu kontrol etti.


İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Kayserispor

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