Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Mücadele gol düellosuna dönerken ev sahibi takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.
Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 14 ve 55'te Nazon, 23'te Cardoso kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor'un golleri ise 45+1'de Aleksic ve 69'da Kramer'den geldi.
Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor'da 90+1. dakikada Boateng kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor'un puanı 20 olurken TÜMOSAN Konyaspor ise 24 puanda kaldı.