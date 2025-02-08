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Gol düellosunun galibi Kayserispor oldu | ÖZETİ İZLE

Gol düellosunun galibi Kayserispor oldu | ÖZETİ İZLE

18:078/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kayserisporlu oyuncular Nazon'un (sağda) golü sonrası sevinç yaşadı.
Kayserisporlu oyuncular Nazon'un (sağda) golü sonrası sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Mücadele gol düellosuna dönerken ev sahibi takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.


Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 14 ve 55'te Nazon, 23'te Cardoso kaydetti. TÜMOSAN Konyaspor'un golleri ise 45+1'de Aleksic ve 69'da Kramer'den geldi.


Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor'da 90+1. dakikada Boateng kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Bu sonucun ardından Kayserispor'un puanı 20 olurken TÜMOSAN Konyaspor ise 24 puanda kaldı.


Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için




#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Kayserispor

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