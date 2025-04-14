Kayserispor'da Cardoso rüzgarı

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un başarılı oyuncularından Miguel Cardoso, attığı ve attırdığı goller ile takımını sırtlıyor. Geride kalan 31 haftada 27 maçta görev alan Portekizli oyuncu, 6 asist yaparken 5 de gol attı.

Son olarak Kasımpaşa maçında attığı gol ile takımına 3 puanı getiren Cardoso, etkili futbolu ile de takımın en önemli isimlerinden birisi oldu.