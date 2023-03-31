Kayserispor'dan Ahmet Nur Çebi'ye Onur Bulut yanıtı

Onur Bulut ile avukat ve oyuncunun yakınlarının olduğu bir ortamda sözleşme yenilendiğini açıklayan Kayserispor, "Futbolcunun 'kandırılmasına' ya da 'zorla sözleşme imzalatılmasına' yönelik iddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından makul bulunacağını da bu vesileyle söylemek isteriz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’nin Onur Bulut transferi hakkında yapmış olduğu son beyanatları üzerine açıklama yapma ve kamuoyunu aydınlatma mecburiyeti doğmuştur. Bir kere daha ve son kez ifade etmek isteriz ki Onur Bulut’un, kulübümüzle olan mevcut sözleşmesini, 3 futbol sezonunu daha uzatan, dönem harici sözleşmenin imzalanması, futbolcunun, futbolcunun temsilcilerinin ve aile bireylerinin bulunduğu bir ortamda futbolcunun avukatının sürece dahil olduğu bir şekilde cereyan etmiştir. Aynı süreçte, ayrıca futbolcunun 2022-2023 futbol sezonun ikinci yarısında alacağı ücreti de mevcut sözleşmesine nazaran 3 kat arttıran, bir tadil sözleşmesi daha imzalanmıştır. Ayrıca futbolcunun temsilcisi ile bir sözleşme imzalanmıştır. Bütün bu sözleşmeler Kayserispor Futbol A.Ş. münferit imza yetkilisi olarak Başkan Sayın Ali Çamlı tarafından imzalanmıştır. Sayın Çebi’nin bu seviyesiz ve temsil ettiği camiaya yakışmayan iftira mahiyetindeki söylemlerine cevap vermeyi kendimize yakıştırmadığımızı ifade etmek isteriz."