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Spor

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması geldi

Kayserispor, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı futbolcusu Onur Bulut konusunda, transferin hukuki olmadığını savunan bir açıklama yayınladı. Açıklamanın tamamına ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:37 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Onur Bulut, Beşiktaş ile çalışmalarına devam ediyor.

Onur Bulut, Beşiktaş ile çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ın Onur Bulut transferinde sular durulmuyor. 8 Şubat'ta Beşiktaş'ın 1 milyon euro karşılığında transferini açıkladığı 28 yaşındaki futbolcu için TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)'na başvurduğu öğrenilen Kayserispor, bu transferin hukuki bir zemini olmadığı konusunda açıklama yaptı.


Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Futbolcuyla mevcut olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi Başkanımız Ali Çamlı'nın imzasıyla dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF tarafından tescil edildi. Ardından futbolcumuzun transferi için Beşiktaş'tan 1.25 milyon euro yazılı teklif aldık. Kayserispor olarak teklife 3.5 milyon euro + KDV olarak karşı teklifimizi yazılı olarak cevapladık. Bunu takiben Beşiktaş Kulübü tarafından 1 milyon euro tutarında bir havale, açıklama olmaksızın kulübümüze gönderildi. Biz açıklaması olmayan ve bir sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'ın hesabına iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmeye imza attığı açıklandı. Ertesi gün bu sefer dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş Kulübü'ne ihtarname çekerek futbolcunun transferi için 3.5 milyon euro + KDV tutarındaki talebimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol de bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılacaktır. Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden futbol camiasının şüphesi olmasın"


Bu açıklamanın ardından gözler hem TFF'ye hem de Beşiktaş'a çevrilirken, siyah-beyazlı kulübün önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.




#Kayserispor
#Beşiktaş
#Onur Bulut
#UÇK
#TFF
#Transfer
1 saat önce
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Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması geldi
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