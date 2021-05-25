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Kayserisporlu Campanharo yoğun bakımdan çıktı

Kayserispor'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gustavo Campanharo'nun normal servise alındığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserisporlu Campanharo yoğun bakımdan çıktı
Campanharo bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı ve 1 gol 2 kaydetti.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Campanharo'dan iyi haber geldi.

29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun normale dönemeye başladığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Campanharo’nun yoğun bakımdan çıktığı ve normal servise alındığı ifade edildi.


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