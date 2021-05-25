Kayserisporlu Campanharo yoğun bakımdan çıktı

Campanharo bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı ve 1 gol 2 kaydetti.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Campanharo'dan iyi haber geldi.

29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun normale dönemeye başladığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Campanharo’nun yoğun bakımdan çıktığı ve normal servise alındığı ifade edildi.





Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz.



Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza bekliyoruz. pic.twitter.com/tEUgLWKj2r — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 25, 2021