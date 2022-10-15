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Çapraz bağları kopan Nurettin Korkmaz ameliyat edildi

Kayserispor’da geçtiğimiz gün antrenmanda sakatlanan Nurettin Korkmaz bugün İstanbul’da ameliyat oldu. Genç futbolcunun 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Kayserisporlu Nurettin Korkmaz ne zaman sahalara dönecek?
Nurettin Korkmaz başarılı bir operasyon geçirdi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Nurettin Korkmaz’ın çekilen MR sonrası sağ ön çapraz bağları koptuğu öğrenildi.

Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Nurettin Korkmaz bugün Acıbadem Fulya Hastanesinde başarılı bir ameliyat oldu.

20 yaşında futbolcu Nurettin Korkmaz, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nurettin Korkmaz sağ diz ön çapraz bağ ve dış menüsküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve Doç. Dr. Tunay Erden tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirmiştir. Aynı seansta futbolcumuzun mevcut osgood schlatter hastalığı da tedavi edilmiştir. Nurettin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz” denildi.

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