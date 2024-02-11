Kerem Aktürkoğlu Doğu Türkistan'ın sesi oldu: Çinli bürokrata tarihi cevap

Çin İstanbul eski Başkonsolosu Cui Wei, Doğu Türkistan’daki toplama kampları için skandal bir açıklamaya imza attı. Başkonsolos, kamplarda soydalşarımıza yapılan zulmü, "Hastalıklı beyinlerini tedavi ediyoruz" diyerek savundu.

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Cui Wei'nin bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Aktürkoğlu, "Hastalıklı olan onların beyinleri değil; hastalıklı olan, insanları ailelerinden zorla koparıp toplama kamplarına götüren soykırımcı zihniyet" ifadelerini kullandı.