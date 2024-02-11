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Spor

Kerem Aktürkoğlu Doğu Türkistan'ın sesi oldu: Çinli bürokrata tarihi cevap

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Çin'in İstanbul eski başkonsolosu Cui Wei'nin Doğu Türkistan’daki toplama kampları için yaptığı açıklamaya sert tepki göstedi.

Selman Ağrıkan
15:32 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 15:44 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu

Çin İstanbul eski Başkonsolosu Cui Wei, Doğu Türkistan’daki toplama kampları için skandal bir açıklamaya imza attı. Başkonsolos, kamplarda soydalşarımıza yapılan zulmü, "Hastalıklı beyinlerini tedavi ediyoruz" diyerek savundu.


Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Cui Wei'nin bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Aktürkoğlu, "Hastalıklı olan onların beyinleri değil; hastalıklı olan, insanları ailelerinden zorla koparıp toplama kamplarına götüren soykırımcı zihniyet" ifadelerini kullandı.


Milli futbolcu paylaşımında "Uygur Soykırımı" hashtagi kullandı.







#Galatasaray
#Cui Wei
#Doğu Türkistan
2 saat önce
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