Randers deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'dan şık gol

Marcao ile yaşadığı gerginlik sonrasında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu, Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında şık bir gole imza attı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında attığı şutta golü bulan Galatasaray rakibi karşısında 1-0 öne geçti.
- Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 maçta 2 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Randers maçında attığı gol;
📺 @keremakturkoglu’nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz! 👏💪 #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/7wtekq9tAn
📺 @keremakturkoglu’nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz! 👏💪 #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/7wtekq9tAn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2021