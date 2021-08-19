Spor Randers deplasmanında Kerem Aktürkoğludan şık gol
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Randers deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'dan şık gol

Galatasaray'da son dönemlerin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Randers deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu gol izle: Randers-Galatasaray golleri izle
Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci.

Marcao ile yaşadığı gerginlik sonrasında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu, Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında şık bir gole imza attı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında attığı şutta golü bulan Galatasaray rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

  • Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 maçta 2 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Randers maçında attığı gol;

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