Randers deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'dan şık gol

Marcao ile yaşadığı gerginlik sonrasında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu, Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında şık bir gole imza attı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında attığı şutta golü bulan Galatasaray rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 maçta 2 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Randers maçında attığı gol;