|
Reklam
Reklam
Spor

Kerem Aktürkoğlu transfer hedefini açıkladı: Beş kulüpten biri

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu: "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ama hayaller bitmez. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum" dedi.

09:47 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, GSTV'ye konuştu.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi ziyaret eden isimlerden olan Kerem, "Şu an yaraları sarıyoruz. Millet olarak çok güçleniyoruz böyle olağanüstü durumlarda, inşallah Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz sadece futbol oynuyoruz, sahaya çıkıyoruz. Ama insan hayatı hepsinden daha değerli" dedi.


Takımla ilgili de değerlendirmede bulunan 24 yaşındaki oyuncu, "Icardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Gomis ile de ağabey-kardeş gibiyiz" diye konuştu.


Yakın ve uzun vadeli hayallerini paylaşan Kerem Aktürkoğlu, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Önümüzdeki 10 yılda kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Tabii olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" ifadelerini kullandı.





#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Avrupa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.