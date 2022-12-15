Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna cevap: Her futbolcu ister

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdüren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
24 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Nando ve Bafe'den sonra görev senin dediler"
- "Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden (Timur) abiyle yaptık. Böyle bir şey düşünmüşler. Kaptanlık rolü verilmeden önce de Türkler ve yabancılar arasında köprü olma işini yapmaya çalışıyordum. 'Nando (Muslera ve Bafe'den (Gomis) sonra bu görev senin' dediler. Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim, verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım. Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer abiler bu görevi yapmıştır. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde göstereceğim."
December 11, 2022
"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"
- "Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçların sonuçları aldatıcı olmasın. Lazio maçı oyun olarak istediğimiz şekilde sonuçlandı. Sonuç anlamında bazen istediğimiz şeyler çıkmıyor. Çok eksiğimiz var. Daha yeni yeni kadro olarak toparlandık. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece, Dünya Kupası'ndaki sonraki dönem çok güzel olacaktır. Ligi çok iyi kapatmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz."
"Geçen sezonki istatistiklerin üzerindeyim"
- "Eleştirilere cevap vermek gibi bir görevim yok. Sahaya çıkınca kendi işimi yapma zorunluluğum var. Bu zamana kadar ne görev veriliyorsa sahada yapmaya çalışıyorum. Yaptım, yapamadım değerlendirmesini hocam yapar. Geçen sezonki istatistiklerin daha da üzerindeyim. Ben sürekli bunlar üzerinde değerlendirme yapıyorum. Benim tarzımda futbolcular oynadığı zaman skor olarak bir şeyler yapması isteniyor. Yapamayınca eleştiri oluyor. Bu benim için kriter değil. Ben takımım için 90 dakika koşarım, savunma yaparım. Önemli olan takımın kazanması. İstediğimiz oyuna geldik. Takım olarak iyi gidiyoruz. Umarım bundan sonra böyle devam ederiz."
"Her futbolcu Avrupa'ya gitmek ister"
- "Transfer ve ayrılık haberlerini yapan medya. Bu haberleri çıkaran da medya. Ben en başından beri bana sorulunca 'Transferi düşünmüyorum, futbolu düşünüyorum' dedim. Her futbolcu Avrupa'ya gitmek ister. Ben bunu istiyorum, her zaman söyledim. Ancak, tek amacım Galatasaray'da şampiyon olmak."
"Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biriyiz"
- "Geçen sene kötü kadromuz yoktu ama kadromuz geniş değildi. Hem Avrupa'da hem ligde aynı anda gidecek geniş kadro yoktu. Bu sene geniş kadromuz var. Daha fazla yıldız, daha fazla tecrübeli oyuncu var. Ligdeki şampiyonluk yarışını kaldıracak potansiyelde oyuncularımız var. Genç ve başarıya aç oyuncularımız da var. Bence başarı kaçınılmaz. Şampiyonluk yaşamamış futbolcular var, onlar çok istiyor. Gençler ve tecrübeliler birbirinden güç alıyor. En büyük favorilerden biriyiz, umarım biz şampiyon oluruz."