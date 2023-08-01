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Spor

Kerem Demirbay için işlem tamam

Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Kerem Demirbay'ın transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki futbolcunun bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

10:42 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kerem Demirbay'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Kerem Demirbay'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Yaz transfer döneminde bombaları ardı ardına patlatan Galatasaray; Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.


Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılı takım, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferinde de mutlu sona ulaştı. Tecrübeli oyuncu için uzun bir süredir girişimlerini sürdüren Galatasaray, sonunda Alman ekibiyle anlaşma sağladı.


Bu hafta İstanbul'a gelmesi beklenen Kerem, bir sonraki eleme turu için UEFA'ya bildirilecek.


30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni belirlediği kural sayesinde yerli statüsünde oynayacak.




#Galatasaray
#Kerem Demirbay
#Bayer Leverkusen
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