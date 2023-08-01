Kerem Demirbay için işlem tamam

Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılı takım, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferinde de mutlu sona ulaştı. Tecrübeli oyuncu için uzun bir süredir girişimlerini sürdüren Galatasaray, sonunda Alman ekibiyle anlaşma sağladı.