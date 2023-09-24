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Spor

Kerem Demirbay'dan Manchester United'a gözdağı

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı oynayacakları maç hakkında konuştu. 30 yaşındaki futbolcu, "Biz büyük bir takımız. Kalitemiz sonsuz. Manchester United maçını kazanmaya gideceğiz" dedi.

10:51 . 24/09/2023 Pazar
AA
Kerem Demirbay, Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Kerem Demirbay, Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.


Kerem Demirbay, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi mücadele ettiklerini belirten Kerem, "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Karşımızda olgun ve iyi bir takım vardı. Biz de iyi bir takım olarak maçı kazandık" diye konuştu.


"Takımda hiç kötü karakter yok"

Bu sezon henüz mağlup olmadıklarını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Kazanarak ilerliyoruz. Henüz mağlubiyetimiz yok. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Oyuncu kalitemiz çok iyi. Takımda hiç kötü karakter yok. Bu da çok önemli" ifadelerini kullandı.


Kerem Demirbay Başakşehir maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

"Her maç oynamak istiyorum"

Maça yedekten dahil olan Kerem Demirbay, "Hocalarıma güvenim sonsuz. Profesyonel bir futbolcuyum. Her maç oynamak istiyorum" dedi.


"Manchester United maçını kazanmaya gideceğiz"

Sarı-kırmızılı futbolcu, Kopenhag beraberliğiyle başladıkları UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili ise "Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray çok büyük takım. Futbolda her şey olabilir. Saklanmayacağız. Biz büyük bir takımız. Kalitemiz sonsuz. Manchester United maçını kazanmaya gideceğiz" şeklinde görüş belirtti.






#Galatasaray
#Kerem Demirbay
#Şampiyonlar Ligi
#Manchester United
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