Kerem Demirbay'ın maliyeti belli oldu

Kerem Demirbay dün oynanan maçta yoğun ilgiyle karşılandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Bayer Leverkusen'e 3.7 milyon euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon euro ödeyecek.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."