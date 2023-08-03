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Spor

Kerem Demirbay'ın maliyeti belli oldu

Galatasaray Kulübü, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ın transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

09:35 . 3/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
Kerem Demirbay dün oynanan maçta yoğun ilgiyle karşılandı.

Kerem Demirbay dün oynanan maçta yoğun ilgiyle karşılandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Bayer Leverkusen'e 3.7 milyon euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon euro ödeyecek.


Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;


"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."






#Galatasaray
#Kerem Demirbay
#Bayer Leverkusen
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