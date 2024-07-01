|
Spor

Kevin Danso Türkiye maçı için iddialı

Avusturya Milli Takımı oyuncularından Kevin Danso, yarın oynayacakları Türkiye maçına ilişkin konuştu. 25 yaşındaki futbolcu, "Çok farklı bir maç olacak. Kendimize güvenerek oynadığımız sürece maçı kazanacağız" dedi.

17:03 - 1/07/2024 Pazartesi
DHA
Kevin Danso, Avusturya formasıyla 22 maça çıktı.
Kevin Danso, Avusturya formasıyla 22 maça çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya Milli Takımı savunma oyuncularından Kevin Danso, Ay-Yıldızlılar ile oynanacak maça dair EURO 2024'ün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.


25 yaşındaki stoper, mart ayında iki takım arasında oynanan dostluk maçından bahsederek, "Çok farklı bir maç olacak. Mart ayında 6-1 kazandığımız dostluk maçında gerçekten iyi oynadık. Geriye dönüp oynadığımız dostluk maçına baktık. Onları analiz ediyoruz. Geliştirilecek çok şey var ve eğer bunu yapabilirsek, bu şekilde oynadığımız ve kendimize güvenerek oynadığımız sürece maçı kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.


Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Kevin Danso, EURO 2024 grup maçlarında Fransa ve Polonya karşısında süre aldı.




#EURO 2024
#Avusturya
#Kevin Danso
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı