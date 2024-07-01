Kevin Danso Türkiye maçı için iddialı

25 yaşındaki stoper, mart ayında iki takım arasında oynanan dostluk maçından bahsederek, "Çok farklı bir maç olacak. Mart ayında 6-1 kazandığımız dostluk maçında gerçekten iyi oynadık. Geriye dönüp oynadığımız dostluk maçına baktık. Onları analiz ediyoruz. Geliştirilecek çok şey var ve eğer bunu yapabilirsek, bu şekilde oynadığımız ve kendimize güvenerek oynadığımız sürece maçı kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.