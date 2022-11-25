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Kevin N'Koudou: Eğer hayalin yoksa futbol oynayamazsın

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsviçre'ye 1-0 mağlup olan Kamerun'un orta saha oyuncularından Kevin N'Koudou, hayal kırıklığı yaşadıklarını ama umutlarının bitmediğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Kevin NKoudou: Eğer hayalin yoksa futbol oynayamazsın
Kevin N'Koudou Kamerun formasıyla

Nkoudou, Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Kamerunlu oyuncu, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı, daha fazlasını hak ediyorduk. İlk yarı çok iyi oynadık. Golü çok istedik ama bir türlü atamadık. Birçok net fırsatı kullanamadık. Rakip kalecinin maçın oyuncusu seçilmesi de bunun bir göstergesi. Güzel bir maç oldu bizim için tek eksik goldü. İsviçre önemli bir rakip, zor bir maç oldu ama puan alabilirdik" dedi.

"Hayalin yoksa futbol oynayamazsın"

G Grubu'nda Brezilya ve Sırbistan ile karşılaşacak Kamerun'un gruptan çıkacağına inandığının altını çizen Nkoudou, şöyle konuştu:

"Önümüzde iki zorlu maç daha var. Artık bu iki maçı düşüneceğiz. Gruptan çıkacağımıza tabii ki inanıyoruz. İnanmazsan zaten futbol oynayamazsın. Eğer hayalin yoksa futbol oynayamazsın. İnanıyorsanız futbolda her şey olabilir. Bu kupada da bunun örneklerini gördük. Birlikte durursak, odaklanırsak, istediğimizi elde edebiliriz. İyi takımlar başarılı olur."

  • Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Kamerunlu oyuncu, bireysel performansların önemli olmadığını aktararak, "Yenildik, takım yenildikten sonra bireysel performansın da bir önemi. Takım kazanırsa sen de kazanırsın, takım kaybederse sende yenilirsin. Bu nedenle benim ya da bir başka oyuncunun performansından özellikle bahsetmek gereksiz" ifadelerini kullandı.
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