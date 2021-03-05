Khabib Nurmagomedov futbolcu oluyor: Teklif aldığı Süper Lig devini açıkladı

Karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, ringlere veda etmesinin ardından kendisini futbolda denemek istediğini ifade etti.

"Fenerbahçe teklif yaptı"

Katıldığı bir Youtube kanalında 3 kulüpten teklif aldığını açıklayan 32 yaşındaki sporcu, "Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'dan teklif aldım. Sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı, Zlatan Ibrahimovic de Milan'a davet etti" dedi.

"Gerçek bir rekabet istiyorum"

Futbola başlama isteğiyle ilgili de konuşan Khabib, "Dürüst olmak gerekirse, farklı bir şey denemek istedim. MMA'den (Karma dövüş sanatları) sıkıldım. Gerçek bir rekabet istiyorum" ifadelerini kullandı.