Spor Khabib Nurmagomedov futbolcu oluyor Teklif aldığı Süper Lig devini açıkladı
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Khabib Nurmagomedov futbolcu oluyor: Teklif aldığı Süper Lig devini açıkladı

Futbola başlamak istediğini söyleyen Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu bazı kulüplerden teklifler aldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Khabib Nurmagomedov, 24 Ekim 2020'de Justin Gaethje'yi mağlup ettikten sonra emekli olduğunu açıklamıştı.
Khabib Nurmagomedov, 24 Ekim 2020'de Justin Gaethje'yi mağlup ettikten sonra emekli olduğunu açıklamıştı.

Karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, ringlere veda etmesinin ardından kendisini futbolda denemek istediğini ifade etti.

"Fenerbahçe teklif yaptı"

Katıldığı bir Youtube kanalında 3 kulüpten teklif aldığını açıklayan 32 yaşındaki sporcu, "Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'dan teklif aldım. Sonra Fenerbahçe bana teklif yaptı, Zlatan Ibrahimovic de Milan'a davet etti" dedi.

"Gerçek bir rekabet istiyorum"


Futbola başlama isteğiyle ilgili de konuşan Khabib, "Dürüst olmak gerekirse, farklı bir şey denemek istedim. MMA'den (Karma dövüş sanatları) sıkıldım. Gerçek bir rekabet istiyorum" ifadelerini kullandı.

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