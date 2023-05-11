Kim Min-Jae: Taraftarların sevgisini her yerde hissediyorum

Kim Min-Jae sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu
İtalya Serie A'da sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Napoli'de Kim Min-Jae, ülkesinin basınından KFA TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kim Min-Jae, Serie A'da kazanılan şampiyonlukla ilgili, "Ligi kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir mücadeleydi. Gelecekte bir daha böyle bir şey yaşayıp yaşayamayacağımı, bir daha bu tarzda bir kutlamayı görüp göremeyeceğimi merak ediyorum. Tüm kutlamalar benim için yeni bir şeydi." dedi.
''Gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum''
Taraftarın ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu sevgiyi gittiğim her yerde hissediyorum. Bazen gittiğim yerlerde menüde yazan fiyattan daha düşük bir fiyat söylüyorlar." açıklamasında bulundu.
Napoli formasıyla bu sezon 44 maçta süre alan Kim Min-Jae, 2 gol ve 2 asist kaydetti.