Kim Min-Jae: Taraftarların sevgisini her yerde hissediyorum

Kim Min-Jae, Serie A'da kazanılan şampiyonlukla ilgili, "Ligi kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir mücadeleydi. Gelecekte bir daha böyle bir şey yaşayıp yaşayamayacağımı, bir daha bu tarzda bir kutlamayı görüp göremeyeceğimi merak ediyorum. Tüm kutlamalar benim için yeni bir şeydi." dedi.