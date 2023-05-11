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Spor

Kim Min-Jae: Taraftarların sevgisini her yerde hissediyorum

Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae, İtalya Serie A'da kazanılan şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Güney Koreli oyuncu Napoli taraftarlarıyla ilgiliyse, "Gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu sevgiyi gittiğim her yerde hissediyorum." dedi.

22:32 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kim Min-Jae sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu

Kim Min-Jae sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu

İtalya Serie A'da sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Napoli'de Kim Min-Jae, ülkesinin basınından KFA TV'ye açıklamalarda bulundu.


Kim Min-Jae, Serie A'da kazanılan şampiyonlukla ilgili, "Ligi kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir mücadeleydi. Gelecekte bir daha böyle bir şey yaşayıp yaşayamayacağımı, bir daha bu tarzda bir kutlamayı görüp göremeyeceğimi merak ediyorum. Tüm kutlamalar benim için yeni bir şeydi." dedi.

''Gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum''

Taraftarın ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu sevgiyi gittiğim her yerde hissediyorum. Bazen gittiğim yerlerde menüde yazan fiyattan daha düşük bir fiyat söylüyorlar." açıklamasında bulundu.

Napoli formasıyla bu sezon 44 maçta süre alan Kim Min-Jae, 2 gol ve 2 asist kaydetti.




#Kim Min-Jae
#Napoli
#Fenerbahçe
38 dakika önce
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