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Kiralık olarak gönderilen Samatta Fenerbahçe'ye attığı golle tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile oynadığı karşılaşmada rakip takım henüz 2. dakikada 1-0 öne geçti. Belçika ekibinde golü atan isim Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan Samatta idi. Tanzanyalı futbolcunun golü sosyal medyada gündem olurken stadyumun skorbordunda yapılan hata dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiralık olarak gönderilen Samatta Fenerbahçeye attığı golle tarihe geçti
Antwerpli futbolcuların gol sevinci.

Fenerbahçe'den Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralık olarak gönderilen Mbwana Samatta sarı lacivertlilere karşı çıktığı maçta ikinci dakikada gol attı. Samatta attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı.

Tanzanyalı futbolcunun bu golü sonrasında skorbord ekranında dikkat çeken bir hata yapıldı. Samatta'nın golü Royal Antwerp yerine Fenerbahçe'ye yazıldı ve skor Fenerbahçe lehine 1-0 olarak görüldü.

Samatta'nın golünde asisti ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey yaptı.

Fenerbahçe stadındaki skor ekranında Samatta'nın attığı gol sarı lacivertlilere yazıldı.
Fenerbahçe stadındaki skor ekranında Samatta'nın attığı gol sarı lacivertlilere yazıldı.
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