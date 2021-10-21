Kiralık olarak gönderilen Samatta Fenerbahçe'ye attığı golle tarihe geçti Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile oynadığı karşılaşmada rakip takım henüz 2. dakikada 1-0 öne geçti. Belçika ekibinde golü atan isim Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan Samatta idi. Tanzanyalı futbolcunun golü sosyal medyada gündem olurken stadyumun skorbordunda yapılan hata dikkat çekti.

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