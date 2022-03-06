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Kırmızı karta sinirlenip takımı sahadan çektiler

Elazığ’da oynanan Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup maçı, konuk takımın 40. dakikada sahadan çekilme kararı nedeniyle tamamlanamadı.

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Haber Merkezi İHA
Kırmızı karta sinirlenip takımı sahadan çektiler
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Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 14. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, sahasında Bingöl Karlıova Yıldırımspor’la karşılaştı.

40. dakikada kırmızı kart çıktı

Gergin başlayan ve Fırat Üniversitesi’nin 1-0’lık üstünlüğüyle devam eden maçın 40. dakikasında hakem Hasan Basri Beyter, Bingöl ekibinden kaptan Nihat Demirbağ’ı kırmızı kartla oyundan attı.

Takımı sahadan çektiler

Kırmızı kartın haksız olduğunu düşünen Karlıova Yıldırımspor teknik heyeti ve futbolcuları maça devam etmeme kararı aldı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakayı Fırat Üniversitesi adına hükmen 3-0 tescil etmesi bekleniyor.

Fırat Üniversitesi GSK - Bingöl Karlıova Yıldırımspor karşılaşmasından bir kare
Fırat Üniversitesi GSK - Bingöl Karlıova Yıldırımspor karşılaşmasından bir kare
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