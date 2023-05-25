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Spor

Kluivert'a hırsızlık şoku: Eşine ve annesine saldırdılar

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'da forma giyen Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu.

12:10 . 25/05/2023 Perşembe
AA
Kampta olduğu sırada Kluivert'ın evine hırsızlar girdi.

Kampta olduğu sırada Kluivert'ın evine hırsızlar girdi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, La Liga'nın 36. haftasında bugün deplasmanda Mallorca ile oynayacak Valencia'nın dün akşam Palma de Mallorca'da kampta olduğu sırada Kluivert'in evinin soyulduğu bildirildi.


Yerel saat ile 23.00 sıralarında Hollandalı futbolcunun evine giren maskeli 3 kişinin evde bulunan Kluivert'in eşine ve onun annesine de saldırdığı belirtildi.


Hırsızların, toplam değeri 200 bin euroyu bulan bazı değerli eşyaları, takıları ve parayı aldığı kaydedildi.


Olay sonrası şok geçiren iki kadının ilk olarak futbolcuyu aradığı ve Kluivert'in polise haber verdiği bilgisi paylaşıldı.


Daha önce de 3 futbolcunun evi soyulmuştu

İspanya'da futbolcuların evlerinin soyulması olayı çok sık yaşanırken, son olarak 6 Mayıs'ta Sevilya'da oynanan Real Madrid-Osasuna Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyulmuştu.


Ayrıca geçen yıl da Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evlerine hırsızlar girmişti.





#İspanya
#Justin Kluivert
#Valencia
1 saat önce
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