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Kocaeli'nin en hızlısı Abdülkerim Kantemür

Kocaeli'nin en hızlısı Abdülkerim Kantemür

15:4127/04/2025, Pazar
IHA
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Yarışlar büyük heyecana sahne oldu.
Yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

Kocaeli’de düzenlenen ’Türkiye’nin En Hızlısı’ yarışlarına 89 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculardan Abdülkerim Kantemür Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı kazandı.

Kocaeli GHSİM Atletizm Pistinde farklı yaş gruplarında düzenlenen yarışlarda 89 sporcu kıyasıya mücadele etti.


Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, müsabakalara 8 sporcuyla katıldı. Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü’nün genç atleti Abdülkerim Kantemür, yarışmada birinciliği elde ederek İstanbul’da

düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı kazandı.





#Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü
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